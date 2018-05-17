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Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması, Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde büyük tepkiye neden oldu.

AA | 17.05.2018 - 05:50..
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Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor

Paris, Berlin ve Stockholm gibi önde gelen şehirlerde binlerce insan Filistin için biraraya geldi. Çocuk katili İsrail protesto edilirken, ABD'nin Kudüs kararına göstericilerin hedefindeydi.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor

EYFEL YAKINLARINDA TOPLANDILAR

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Filistin'i destekleyen derneklerin çağrısıyla Paris'in sembollerinden olan Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarını lanetledi.

Gösteride, İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep eden bildiri okundu. Eylemciler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler ile dayanışma mesajları da verdi.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor

BERLİN'DE HEDEF ABD VE İSRAİL

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, ABD'ye de tepki gösterdi.

Gösteriye katılanlar Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde "Filistin'e özgürlük" ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü" yazan pankartlar taşıdı.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılan gösteri sırasında alanda kurulan sahneye "Geri döneceğiz" yazılı pankart asıldı.

Gösteriye katılanlar röportaj yapan gazetecilere, "Bu, tüm kamuoyu, tüm dünya, demokrasi ve ABD için bir utançtır." şeklinde konuştu.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor

İSVEÇ: "KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Segel Torg Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler ile dayanışma mesajları verdi.

Aralarında, Filistin'in Stockholm Büyükelçisi Hala Fariz, Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Jeanette Escanilla, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı göstericiler, "Filistin yalnız değilsin", "Büyük Dönüş Yürüyüşüne selam olsun", "Kudüs Filistin'in Başkentidir", ''Filistin'e Özgürlük'' yazılı pankartlarlar ile Filistin bayrakları açtı.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor


NORVEÇ'TEN GAZZE'YE TEKNELERLE GİDECEKLER

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı.

Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor


HEDEF, ABLUKAYI DÜNYAYA DUYURMAK

Bu kapsamda iki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten akşam üzeri yola çıktığını kaydeden Hansson, ''Donanmadaki küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye gidecek.'' dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayan Hansson, ''Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız.'' diye konuştu.

Avrupa'da ABD ve İsrail'e tepkiler büyüyor


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