Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da rüzgarın hızı saatte 140 kilometreyi buldu. Almanya ve Belçika'da ise durum farksızdı.

HOLLANDA'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Schipol Havalimanı'nda ise seferler durdu. Hollandalı yetkililer, hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Avrupa'da etkili olan fırtına yayaları uçurdu İZLE



100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde fırtına nedeniyle 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

YETKİLİLER UYARDI

Ayrıca Almanya'nın birçok eyaletinde tren seferleri de yapılamıyor. Almanya'daki yetkililer vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.