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Avrupa'da etkili olan fırtına yayaları uçurdu

Almanya, Hollanda ve Belçika'da etkili olan fırtına hem yayaları hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 17:06..
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da rüzgarın hızı saatte 140 kilometreyi buldu. Almanya ve Belçika'da ise durum farksızdı.

Avrupa'da etkili olan fırtına yayaları uçurdu

HOLLANDA'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Schipol Havalimanı'nda ise seferler durdu. Hollandalı yetkililer, hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Avrupa'da etkili olan fırtına yayaları uçurdu İZLE

100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde fırtına nedeniyle 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

Avrupa'da etkili olan fırtına yayaları uçurdu

YETKİLİLER UYARDI

Ayrıca Almanya'nın birçok eyaletinde tren seferleri de yapılamıyor. Almanya'daki yetkililer vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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