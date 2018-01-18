Avrupa'da fırtına alarmı

Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı.

FIRTINA AVRUPA'YI TESİR ALTINA ALDI

Hollanda ve Almanya’da büyük tahribata yol açan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ağaçların devrilmesine, araçların yoldan çıkmasına, çatıların uçmasına ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada Hollanda’da devrilen ağaçlar ve enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Hollanda sınırındaki Emmerich şehrinde ise 59 yaşındaki bir adam düşen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

HOLLANDA'DA 260 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Amsterdam’daki Schiphol Havalimanında en az 260 uçuş iptal edilirken, ülke genelinde tren ve otobüs seferleri askıya alındı.

Schiphol Havalimanından daha sonra yapılan açıklamada, fırtınanın iç bölgelere ilerlemesi nedeniyle bazı uçuşların gecikmeler yaşanarak devam edeceği belirtildi.

ALMANYA'DA 100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ

Almanya’nın enerji şirketi Westnetz yaptığı açıklamada, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi.

Açıklamada, elektrik arızasının birkaç saat içerisinde onarılacağı ifade edildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde tüm demiryolu seferleri askıya alınırken, Münih kentinde ise 8 yurtiçi uçuş iptal edildi.

BELÇİKA'DA TURUNCU ALARM

Belçika'da ise rüzgar hızının saatte 119 kilometreye ulaştığı bildirildi. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KMI), ülkenin Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Belçika Federal Kamu Hizmeti de acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu.

FRANSA'DA RÜZGAR ŞİDDETİ REKOR KIRDI

Fırtına Fransa'nın kuzey ve doğu bölümlerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağacın devrildiği, bazı kentlere elektrik ulaştırılması konusunda aksaklıkların yaşandığı açıklandı.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu belirtildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da dün fırtına nedeniyle 15 kişinin yaralandığı, 15 bin haneye de elektrik verilemediği açıklanmıştı. Tarihi rekor olarak açıklanan rüzgarın saatteki hızının ise 225 kilometreye kadar çıktığı ifade edildi.