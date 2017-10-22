Avrupa'da parçlanmanın ayak sesleri

Avrupa Birliği'nde dağılma süreci başlıyor. Önce Katalonya'nın başlattığı bağımsızlık atağı şimdi de İtalya'da karşılık buldu. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde merkezi yönetimden ayrılmak için referandum gerçekleştiriliyor.

ÖZERKLİK REFERANDUMU

İtalya'nın ekonomik açıdan en zengin bölgelerinden olan Lombardiya ve Veneto özerklik ilan edebilmek için referandum gerçekleştiriyor.

Lombardiya bölgesinde 7,9 milyon, Veneto'da ise 4 milyon kişiyi ilgilendiren referandumda saat 07:00'de oy kullanılmaya başlandı. 23.00'a kadar devam edecek oylamada ekonomik olarak en zengin İtalyan bölgeleri bir nevi özerklik fikrini halka danışıyor.

EKONOMİK OLARAK GELİŞİME HEDEFLENİYOR

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Lideri Roberto Maroni ve Vendetto Bölgesel Yönetimi Lideri Lucia Zaia referandumda Evet kampanyasının desteklerken sandıklardan olumlu sonuç çıkması halinde Roma ile ekonomik görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Her yıl 50 mily7ar Avro'dan fazla vergiyi Roma'ya ödeyen iki bölge bölgede toplanan bu vergilerin Ekonomik kaynak olarak kalkınma için kullanılmasını teklif ediyor.

BAĞLAYICI HÜKMÜ OLMAYAN REFERANDUM

Herhangi bir bağımsızlık amacı bulunmayan bu referandum bölgesel olarak özerkliğin halka danışılması olacak. Aynı zamanda çıkan sonucun bir bağlayıcı unsur olmadığı referandum bazı çevreler tarafından gereksiz olarak algılanırken, bazı çevreler ise referandumun kazanım getirebileceğini belirtiyor.