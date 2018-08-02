Avrupa'da sıcaklık rekora koşuyor

Afrika sıcakları Avrupa'da etkili olmaya başladı.

AVRUPA'DA KAYDEDİLMİŞ EN YÜKSEK SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde Avrupa'da bazı bölgelerinde sıcaklığın artmasını beklediklerini, ulusal sıcaklık rekorlarının hatta 41 yıllık 'Avrupa'da kaydedilmiş olan en yüksek sıcaklık' rekorunun da kırılabileceğini söylüyor.

İspanya ulusal hava servisi pazar gününe kadar geçerli olan bir uyarı yayımlayarak sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Avrupa'nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz'in güneyi ve İspanya'nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi. Bunun anlamı aşırı sıcakların insan hayatına ciddi bir risk oluşturacağı.

Portekiz'in ulusal sıcaklık rekoru 2003'te kaydedilen 47.4 santigrat derece, İspanya'nınki ise geçen sene kaydedilen 47.3 santigrat derece. Avrupa'nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık ise Temmuz 1977'de Atina'da kaydedilen 48 santigrat derece.

Meteogrup'tan yapılan açıklamada "Cuma ve cumartesi günü büyük olasılıkla en sıcak günler olacak ve rekor kırmaları çok yüksek olasılık" dendi.

Haftasonu itibarıyla şu anda 45-46 derece olan sıcaklıkların 47 dereceye tırmanmasının beklendiği ve Portekiz ve İspanya için kaydedilen hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasının yüksek olasılık olduğunu belirten Meteogroup, sıcaklığın 48 dereceye yükselmesi ihtimalinin yüzde 40, 41 yıllık Avrupa sıcaklık rekorunun kırılması ihtimalinin ise yüzde 25-30 olduğunu belirtti.