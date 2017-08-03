Avrupa'da zehirli madde içeren yumurtalar toplatıldı

Almanya üzerinden Hollanda'ya giden milyonlarca yumurta, yüksek oranda fipronil (hayvanlara verilen ve insan için zehirli kabul edilen dış parazit ilacı) içerdiğinin ortaya çıkması üzerine toplatıldı.

BÖBREK, TİROİD VE CİĞER HASARLARINA YOL AÇIYOR

Hollanda'da 180 çiftlik geçici olarak faaliyetini durdururken yetkililer sorunun boyutunu öğrenebilmek üzere inceleme başlattı.

Hollanda gazetesi Trouw'a göre; yetkililer zehirli yumurtaların İngiltere, Fransa ve Polonya'ya da gönderilmiş olabileceğinden endişeleniyor, ancak henüz bu yönde yapılmış herhangi bir bildirim bulunmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; fibronil, sürekli alınması halinde, insanda böbrek, tiroid ve ciğerlerde hasara yol açabiliyor.

'YUMURTALARI KONTROL EDEMİYORUZ ÇÜNKÜ HEPSİ YENİLDİ'

Bir diğer gazete De Volkskrant ise; söz konusu bileşenlerin Hollanda çiftliklerinde yıllardan beri kullanıldığını aktardı. Hollanda Gıda ve Ürün Denetleme Otoritesi (NVWA) ise gazeteye konuşarak yumurtaların bu dönem zarfında müşterilere satılıp satılmadığını söyledi.

Sözcü, “Bunu kontrol etmemizin bir yolu yok çünkü yumurtalar yenildi.” diye konuştu. NVWA geçen pazartesi durumla ilgili bir açıklama yaparak tüketicileri özellikle 27 çiftlikten uzak durmaları yönünde uyarmıştı.