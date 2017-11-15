Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung gazetesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeler ele alındı.

1 YILDA 8 GÖRÜŞME

Son 1 yıl içerisinde 8 kez gerçekleşen görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurduğu belirtilen haberde; son görüşmede S-400'ler konusunda mutabakatın sağlandığı ifade edildi.

Görüşme trafiğinin sıklığına dikkat çekilen haberde; sınırları zorlayan konuların da gündeme geldiği belirtildi.

NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE, RUSYA İLE YAKINLAŞTI

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesinin yazarı Markus Bernath da Rusya-Türkiye ilişkilerini kaleme aldı.

Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Rusya ile yakınlaştığına dikkat çeken Bernath, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Rusya'ya günden güne daha fazla yaklaştığını yazdı.

BASKIYA RAĞMEN GÖRÜŞÜYORLAR...

Avusturyalı yazar, Avrupa ve Amerika'nın baskısına rağmen yapılan bu görüşmelerin devam ettiğini de yazısına ekledi.