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Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'da yayın yapan bazı gazeteler, AB ve Amerika'nın baskısına rağmen Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaştığını yazdı.

15.11.2017 - 07:41
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  2. Gündem
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung gazetesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeler ele alındı.

1 YILDA 8 GÖRÜŞME

Son 1 yıl içerisinde 8 kez gerçekleşen görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurduğu belirtilen haberde; son görüşmede S-400'ler konusunda mutabakatın sağlandığı ifade edildi.

Görüşme trafiğinin sıklığına dikkat çekilen haberde; sınırları zorlayan konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE, RUSYA İLE YAKINLAŞTI

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesinin yazarı Markus Bernath da Rusya-Türkiye ilişkilerini kaleme aldı.

Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Rusya ile yakınlaştığına dikkat çeken Bernath, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Rusya'ya günden güne daha fazla yaklaştığını yazdı.

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

BASKIYA RAĞMEN GÖRÜŞÜYORLAR...

Avusturyalı yazar, Avrupa ve Amerika'nın baskısına rağmen yapılan bu görüşmelerin devam ettiğini de yazısına ekledi.

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

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