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Avrupa’ya bir porsiyon daha

Anadolu’nun eşsiz lezzeti çiğköfteyi, katkısız, doğal ve en lezzetli halinde insanlara sunma misyonuyla kurulan ÇİĞKÖFTEM, ilk günden bu yana aynı standartta üretim yapmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 15:27..
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  2. Ekonomi

Kalite ve lezzetten ödün vermeyen ilkesine gösterdiği sadakatin karşılığını da başarı olarak almaya devam ediyor: Almanya Düsseldorf’ta açılacak olan 2. ÇİĞKÖFTEM şubesi, bunun en son örneği…

“Vegan fast food”, bugün Avrupa’da, her geçen gün popülerliğini artıran bir kategori. Bu alanda ilk akla gelen markalardan biri ise ÇİĞKÖFTEM…

Avrupa’ya bir porsiyon daha

'AVRUPA'NIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ'

Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere’deki 100’e yakın şubesi ile geleneksel çiğköfte lezzetini Avrupa’ya tanıtan ve sevdiren ÇİĞKÖFTEM, “Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü”nden “Avrupa’nın En Başarılı Girişimci Ödülü”ne kadar pek çok ödül ile bu benzersiz başarısını taçlandırmıştır.

HAKLI GURUR

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da özellikle AVM, ana caddeler, metro istasyonları gibi seçkin lokasyonlarda tüketicisiyle buluşan ÇİĞKÖFTEM, Düsseldorf’ta açılacak olan 2. şubesi ile Avrupa’ya “bir porsiyon daha Anadolu lezzeti” sunuyor olmanın haklı gururunu yaşıyor.

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