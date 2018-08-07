Avustralya Başbakanı: Ülkemiz kuraklık diyarına döndü

Yeni yardım paketinde çiftçilere 104 milyon dolar tutarında ek ödeme ve psikolojik yardım yapılacak.

Paketle hükümetin çiftçilere ayırdığı yardım miktarı 576 milyon dolara çıkacak.

Güney Yarımküre'deki ülkede kış aylarının yaşanmasına karşın, Avusturalya'nın doğusundaki bazı yerlerde şimdiye dek görülen en kötü kuraklık yaşanıyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve tarım üretiminin dörtte birini yapan New South Wales eyaletinin yüzde 99'unda kuraklık hakim.

"AVUSRTALYALI ÇİFTÇİLER İÇİN BİLE ZOR BİR DURUM"

Eyaletteki bir çiftlikte yeni önlemleri duyuran Turnbull, "Şu anda bir kuraklık ve sele yol açan yağmurlar diyarıyız. Bunun farkındayız. İklim çok değişken olabiliyor. Avustralyalı çiftçiler dayanıklıdır, iyi yöneticilerdir ama bu gerçekten başa çıkması zor olabiliyor" dedi.

Turnbull'ın teselli etmeye çalıştığı bir yardım görevlisi de ağlayarak "Her gün bir çiftçi ailesini ziyaret ediyorum ve bir gün çok geç kalmış olabileceğimden kaygı duyuyorum. Durum bu kadar kötü" diye konuştu.