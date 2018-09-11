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Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu

Avustralya'da değeri 12 milyon dolar olan iki kaya bulundu.

İHA | 11.09.2018 - 22:56..
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Avustralya’da madenciler Kalgoorlie kentindeki madende altınla kaplı iki dev kaya buldu. Kayaların toplam değerinin 12 milyon dolar olduğu açıklandı.

68 VE 45 KİLO ALTIN VAR

Kanadalı maden şirketi RNC Minerals, büyük olan 95 kiloluk ilk kayanın üzerinde 68 kilodan fazla altın bulunduğunu açıkladı. İkinci kayanın ise 63 kilo ağırlığında olduğu, 45 kilo altınla kaplı olduğu kaydedildi.

Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu

Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu VİDEO

BİR TONDAN 2 GRAM ALTIN ÇIKIYOR

Avustralyalı maden uzmanı Prof. Sam Spearing, genelde altın parçacıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu dile getirdi. Ülkedeki madenciler genelde kayalardan ton başına yalnızca 2 gram altın çıkarabiliyor. RNC Minerals şirketi, daha büyük olan kayayı açık artırmaya çıkaracaklarını açıkladı.

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