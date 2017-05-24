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Avustralya'dan vatandaşlarına İngiltere uyarısı

Avustralya, İngiltere'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyararak dikkatli olmalarını istedi.

24.05.2017 - 08:11
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Avustralya'dan vatandaşlarına İngiltere uyarısı

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Dairesinden (DFAT) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin terör tehdidi seviyesinin en yüksek basamak olan "kritik"e çıkarıldığı vurgulandı.

"ÇOK DİKKATLİ DAVRANIN"

İngiltere'ye seyahat etmek isteyen ve halihazırda bu ülkede bulunan Avustralyalılardan Manchester Arena ve çevresinden uzak durmaları istenen açıklamada, "Kişisel güvenliğiniz konusunda ihtiyatlı olun, medya ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate alın. Birleşik Krallık'ta şimdi çok dikkatli davranmanızı öneriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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