Avusturya: Türkiye ile mutabakata güven olmaz

Avusturya Savunma Bakanı Hans-Peter Doskozil, Alman "Die Welt" gazetesine verdiği demeçte, Balkan güzergahının henüz gerektiği şekilde kapatılmamış olduğunu belirterek, "Avrupa'nın dış sınırlarının şimdiye kadar AB tarafından yeterince korunduğuna inanmıyoruz" dedi.

''TÜRKİYE MUTABAKATINA GÜVEN OLMAZ''

Türkiye ile 18 Mart'ta imzalanan mülteci mutabakatına güven olmayacağını savunan Avusturya Savunma Bakanı, "Şu an, Ankara'daki hükümetin kapıları yeniden açabileceği olasılığına karşı yoğun hazırlık yapmalıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda geçmişte dile getirdiği tehditlere dikkat çeken Doskozil, "Erdoğan AB için güvenilir bir partner değil" diye konuştu.

DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR

Doskozil, Balkan güzergahında halen insan kaçakçılarının faaliyet gösterdiğini ve önemli sayıda sığınmacı bulunduğunu belirterek, şu an Avusturya'ya günde yaklaşık 500 ila bin sığınmacının geldiğini, ancak durumun her an 'yeniden kötüleşebileceğini' söyledi.