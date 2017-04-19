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Avusturya'dan Türk gurbetçilere yaptırım hazırlığı

Avusturya referandum sonrası Türk vatandaşlarına para cezası verme hazırlığına başladı.

19.04.2017 - 16:00
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Avusturya'da Türk gurbetçi vatandaşlarının tercihi %73'le evet oldu.

Avusturya, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrası çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik yaptırım hazırlığına başladı.

AVUSTURYA'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA YAPTIRIM

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı yollarla yeniden Türk vatandaşı olanlara para cezası verilmesi konusunda hazırlık yapıldığını açıkladı.

5 BİN EURO PARA CEZASI VERİLECEK

Bakanlar kurulu toplantısı öncesinde açıklama yapan Sobotka, yasadışı olarak yeniden Türk vatandaşlığını alanların Avusturya vatandaşlığının iptalinin yanı sıra, gelecekte 5 bin Euro da para cezası vermelerini sağlayacak yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

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