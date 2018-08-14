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Ay çekirdeği Alzheimer’ı önlüyor

Alzheimer hastalığının oldukça revaçta olduğu bu dönemde uzmanlardan önemli bir açıklama geldi. Buna göre ay çekirdeği E vitamini bakımından hafıza hırsızı Alzheimer hastalığına karşı koruyor.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 17:05..
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Ay çekirdeği Alzheimer’ı önlüyor

HAFIZA KAYBI TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE

Türk nüfusu içinde öyle yaygın görülüyor ki, pek çok kişi bunu yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak geçiştiriyor. Alzheimer hastalığı da Türkiye’de yükselişte; bugün tahminen yarım milyon vatandaşı etkiliyor. Mevcut nüfusun devamlı yaşlanması nedeniyle bu rakamların 2030 yılı itibariyle iki katına, 2050 yılına kadar ise üç katına çıkması bekleniyor. Öte yandan, şiddeti ne olursa olsun hafıza kaybı “normal” yaşlanmanın bir parçası değil.

Ay çekirdeği Alzheimer’ı önlüyor

E VİTAMİNİ İLE DOLU

Bu olgular, tamamıyla değilse de büyük oranda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzıyla önlenebilen yaşam tarzıyla ilgili. Türkiye’de çerez olarak tüketilen ay çekirdeği de, göz ardı edilemeyecek denli besleyici olabilir. Diğer çerezlerin yanı sıra bu küçük çekirdekler, hafıza hırsızı Alzheimer hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabilecek bir besin olan E vitamini ile dolu.

Ay çekirdeği Alzheimer’ı önlüyor

AÇLIĞI BASTIRIYOR, PROTEİN SAĞLIYOR

Ay çekirdeğinin, E vitamini bakımından zengin olduğu belirtiliyor. Dörtte bir kase çekirdekte tokoferol formunda 8.35 mg bulunuyor. E vitamini, serbest radikallerin yıkıcı etkilerini durdurarak hücre çeperi hasarını önlüyor ve enflamasyonun önlenmesine yardımcı olurken, spor sonrası toparlanma sürecini de hızlandırabiliyor. Ayrıca, kalbi koruyucu etkisi de bulunuyor. Ay çekirdeğinin bir diğer avantajı da, açlığı bastırmak. Hem aç kalmıyor hem de protein almış oluyorsunuz.

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