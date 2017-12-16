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Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

Atatürk'ün dünyalı olmadığını düşündüğünü söyleyen Aydan Şener, Atatürk'ü görebilmek için ömrünün 10 yılını verebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 12:49..
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Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve bir zamanlar dizi oyunculuğu da yapan Aydan Şener, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Zaman zaman paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettiren Aydan Şener, şimdi de Atatürk'e olan hayranlığıyla gündeme geldi.

İSTANBUL'A TAPIYORUM

Siyasete her daim uzak kaldığını belirten Aydan Şener; ülkesini çok sevdiğini, İstanbul'a taptığını ifade etti.

ATATÜRK İÇİN ÖMRÜMÜN 10 YILINI VERİRDİM

Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığını da anlatan Şener, Posta Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemi çok seviyorum, İstanbul’a tapıyorum. Atatürk’ü keşke bir kez görebilseydim. Ömrümün 10 yılını bunun için verirdim. Bin senede bir gelebilecek bir lider. Kadına değer veren, ileri görüşlü. Onun dünyalı olmadığını düşünüyorum."

Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı haberi

Aydan Şener'in Atatürk hayranlığı

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