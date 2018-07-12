Ayşenur Arslan'ın CHP'li belediyelere para çağrısı

Halk TV'de ekrana gelen Medya Mahallesi programıyla izleyicinin karşısına çıkan Ayşenur Arslan'ı izleyenler CHP'li belediyelere yapılan siteme şahit oldu.

"TARKAN KONSERİ YAPIYORLAR..."

Belediyelerin muhalif kanallara destek olması gerektiğine dikkat çeken Arslna, "Halk TV'nin nasıl güçlüklerle ayakta olduğunu ben biliyorum. Başta CHP'nin belediyeleri bile desteklemiyor. Yani CHP'nin belediyeleri bu kanalların yaşaması için bir şey yapmıyor. Tarkan konseri yapıyorlar. Milyon dolarlar veriyorlar bir şeylere ama televizyonların yaşaması için hiçbir şey yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

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