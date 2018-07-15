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Azerbaycan sınırında Ermenistan askeri yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalışan 1 Ermeni askerin ele geçirildiğini açıkladı.

İHA | 15.07.2018 - 11:42..
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da sabah saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalıştığı belirtildi.

FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ve çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, ele geçirilen Ermeni askeri Karen Kazaryan’ın fotoğrafını da yayınladı.

Azerbaycan sınırında Ermenistan askeri yakalandı

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