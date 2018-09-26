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Azerbaycan'da çamur volkanı faaliyete geçti

Otman-Bozdağ yanardağındaki dünyanın en büyük ikinci çamur volkanı faaliyete geçti.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 06:41..
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Siyah dumanların yükseldiği yanardağda meydana gelen patlamalardan çıkan alevler, 300 metreye kadar ulaştı.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Otman-Bozdağ yanardağı Pazar günü faaliyete geçtikten sonra bölgede 40 metreye kadar derin çatlaklar oluştu.

Dünyanın ikinci en büyüğü olan çamur volkanı, başkent Bakü’nün yakınlarında yer alıyor.

Çamur volkanının, bölge halkı için tehdit oluşturup oluşturmadığı ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın en büyük ikinci çamur volkanı faaliyete geçti

2 KEZ PATLADI

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bir süre daha devam etmesi beklenen çamur volkanında şu ana kadar 2 patlama meydana geldiğini duyurdu.

Azerbaycan’da sosyal medya kullanıcıları ise, bu olağanüstü olayla ilgili videolar paylaşıyor.

AZERBAYCAN'DA 400 VOLKAN VAR

Dünyada tortul volkanı olarak da bilinen bin çamur volkanından 400 kadarı Azerbaycan’da.

Normal volkanlardan daha küçük olan çamur volkanları, genellikle petrol alanlarından oluyor.

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