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Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

14.03.2017 - 11:05
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Bakü Valiliği’nin düzenlediği Nevruz’un sembollerinden kabul edilen "toprak çarşambası" etkinlikleri kapsamında Bakü sokaklarında deve, at ve faytonlardan oluşan kervan tur attı.

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

Yöresel kıyafetler giymiş oyuncuların eşlik ettiği kervan turu, tarihi İçeri Şehir’de başladı. Kervan turu, Bakü’nün sokak ve caddelerinde devam etti.

EN ÖNEMLİ BAYRAM OLARAK KABUL EDİLİYOR

Azerbaycan’da en önemli bayram olarak kabul edilen Nevruz dolayısıyla çeşitli kutlamalar yapılıyor. Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri farklı şekillerde kutluyor.

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

“Su çarşambasında” evin etrafına çeşme suyu serpilirken, “ateş çarşambasında” mahallelerde ateşler, evlerde ise evin her ferdi için birer mum yakılıyor. “Rüzgar çarşambasında” da benzer şekilde kutlamalar sürerken, en önemli kutlama toprak çarşambasında yapılıyor. “Toprak çarşambasında” mahallelerde büyük ateşler yakılıyor, evlerde yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

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