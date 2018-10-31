Azerbaycanlı ressam çizim tekniklerini paylaştı

Azerbaycanlı ünlü ressam Günay Mehdizade, Bursa'da katıldığı söyleşi ve workshop (atölye) çalışmasında, kendi tekniklerini anlattı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ile Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Bursa Şubesi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen söyleşi ve workshop çalışmasına katılan Mehdizade, her sanatçı için en büyük mutluluğun, eserlerinin ebedileşmesi olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK ESER VURGUSU

Bu anlamda şanslı olduğunu dile getiren Mehdizade, "Çünkü eserlerimin bazıları müzelerde sergileniyor. Ansiklopedilere giren eserlerim var. Bu eserlerim arasında benim için en önemlilerinden biri, Ankara'da bulunan Atatürk Evi'ndeki eserimdir. Eğer giderseniz mutlaka ziyaret edin. Çünkü 2015 yılında orası 'Türkiye'nin serveti' olarak kabul gördü" diye konuştu.