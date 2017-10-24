taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.368
USD
3,7172
EURO
4,3736
ALTIN
152,94
PETR
57,1600

Azez'in kadın polisleri göreve hazır

Türk polisi tarafından eğitilen gönüllü 90 Suriyeli kadın, Azez'in ilk kadın gücü olmak için eğitimlerini tamamladı.

24.10.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Dünya
Azez'in kadın polisleri göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Azez ve Cerablus'ta düzenli polis teşkilatı kuruldu.

Azez'in kadın polisleri göreve hazır

YEMİN ETTİLER

Sivil Polis ve Özel Kuvvetler olmak üzere iki gruba ayrılan kadın polisler, silah kullanımı, özel kuvvetler ve terörle mücadele alanında eğitim aldıktan sonra görevlerine başlamak için yemin ettiler.

20 gün sonra da El Bab'da eğitim gören başka bir kadın timi mezun olacak.

Azez'in kadın polisleri göreve hazır

İlginizi Çekebilir
Humus hapishanesindeki isyan
Esed rejimine bağlı Humus merkezi cezaevindeki tutuklular, durumlarının gözden geçirilmesi şartıyla isyanlarını geçici olarak durdurdu.
Yürüyen merdiven az daha canından ediyordu
Bir AVM'nin yürüyen merdiveninde az daha facia yaşanıyordu. Tişörtünü tutunma yerine kaptıran kadın son anda kurtarıldı.
Rusya: İtalya'daki referandum İtalya'nın iç işidir
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya'nın bazı bölgelerindeki referandumları yorumladı.
ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor
ABD'nin ünlü New York Times gazetesi ABD'nn 11 Eylül'den bu yana girdiği aktif savaşları değerlendirdi, ne zaman bitecek sorusunu sordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

64
Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

97
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

315
İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

85
Nihat Kahveci'den Negredo'ya: 3,5 gol at bari

Nihat Kahveci'den Negredo'ya: 3,5 gol at bari

30
Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

51
Şenol Güneş: 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık

Şenol Güneş: 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM