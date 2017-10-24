Azez'in kadın polisleri göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Azez ve Cerablus'ta düzenli polis teşkilatı kuruldu.

YEMİN ETTİLER

Sivil Polis ve Özel Kuvvetler olmak üzere iki gruba ayrılan kadın polisler, silah kullanımı, özel kuvvetler ve terörle mücadele alanında eğitim aldıktan sonra görevlerine başlamak için yemin ettiler.

20 gün sonra da El Bab'da eğitim gören başka bir kadın timi mezun olacak.