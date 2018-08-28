Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar geçtiğimiz yıl Evrim Teorisi ile ilgili "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz." sözlerini söylemiş ve Türk akademisyenlerin tepkisini çekmişti.

"BAŞIM EVRİM KONUSUYLA DERDE GİRMİŞTİ"

Bugün Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı'ya konuşan Sancar, konuya yeniden değindi.

Bilimin bu dünyaya ilişkin bir olay olduğununun altını çizen Sancar, "Ve bilimsel düşünce ve bilimsel yöntemlerle bu dünyada olan biteni anlayabiliriz. Biliyorsun başım evrim konusuyla derde girmişti" dedi ve şöyle devam etti:

BİLİMSEL KONULAR DİNLE ÇÖZÜLMEZ

"Azerbaycan'da bir öğrenci merakından sormuştu. Ona şunu söylemek istiyordum: Bak ben Müslümanım, aynı zamanda moleküler biyoloji ve biyokimya yapıyorum, bu araştırmalarımda dini düşünmüyorum. Bilimsel konular dini inançlarla çözülecek konular değil.

Benim bu çocuklarla toplantım saat 16'da olacaktı, program sarktı, saat akşam 8'e gelmiş. Manevi kızım Rose çok acıkmış bir an önce gidelim diyor, ben de çok yorulmuşum. Acele ile bir şeyler söylemek ve kısa kesmek istedim.

"SÖZLERİMİ 'SANCAR EVRİME KARŞI' DİYE YAYDILAR"

Demek istediğim şuydu, bilim yaparken Allahım inşallah bu deney çalışır, derim. Ama Allahım bu deneyi çalıştır demem. O hengâmede öyle çıktı ağzımdan, millet zaten ortalığı karıştırmak için bir neden arıyor. Ayrıca sözlerimin sadece bir kısmı alınmış. Aziz Sancar evrime karşı diye yaymışlar."



