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Aziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkiler

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evrim teorisi hakkında söyledikleri birilerini rahatsız etti.

17.06.2017 - 18:23
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Aziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkiler

Dün Bakü'deki bir toplantıya katılan Aziz Sancar evrim teorisi hakkında açıklamalar yaptı.

Sancar, bir öğrencinin din ve bilim arasındaki ilişkiye dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır," ifadelerini kullanmıştı.

MAYMUNDAN GELDİKLERİNE İNANANLAR RAHATSIZ OLDU

Nobel ödülllü Sancar'ın bu sözleri ise bazılarını rahatsız etti. Maymundan geldiklerine inanan kesim sosyal medyadan hakaret içeren ifadelerle, tepki gösterdi.

Aziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkiler

Aziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkilerAziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkiler

Aziz Sancar'dan evrim yorumu VİDEO

Aziz Sancar'ın evrim yorumuna tepkiler

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