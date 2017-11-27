Azra Akın'dan öpüşme açıklaması

2002 Dünya güzelimiz Azra Akın ve eşi Atakan Koru önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Küçükarmutlu’da bir mekanda yemek yedi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Azra Akın, yeni projelerinden bahsetti.

"ÖPÜŞEBİLİRİM YASAK YOK"

Eşi Atakan Koru’nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu iddialarına ateş püsküren dünya güzeli “Yok öyle bir şey. Kıyafetlerime dahi karışmaz. Senaryo gereği öpüşebilirim, yasak yok” dedi.

Dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Akın, “İleride bir dans okulu açmayı düşünüyorum” diye de ekledi.