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Azra Akın'ın gençlik fotoğrafı şaşırttı

Eski dünya güzeli Azra Akın, 17 yaşındaki halinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 10:55..
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2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen eski manken Azra Akın, takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Azra Akın'ın gençlik fotoğrafı şaşırttı

17'LİK AZRA AKIN

Geçtiğimiz ay üç aylık hamile olduğunu açıklayan Azra Akın, 17 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabına yükledi. 2002 Türkiye güzeli ve aynı zamanda 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen eski manken Azra Akın'ın gençlik fotoğrafı Instagram kullanıcıları tarafından çok beğenildi. Akın'ın gençlik hali Ebru Gündeş'e benzetildi. Takipçileri Azra Akın'a, "Sen Allah'ın bir lütfusun" yorumunda bulundu.

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