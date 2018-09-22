Baba mesleğini 50 yıldır sürdürüyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yarım asırdır taş değirmende çektiği susamı odun ateşinde kavurarak, geleneksel Bozkır tahini lezzetini tüketiciyle buluşturan Osman Kalay, babasının kurduğu iş yerini kardeşleri ve oğlu ile ayakta tutuyor.

BABADAN GELEN MESLEK

Osman Kalay, "Tahincilik bizde babadan gelen aile mesleğidir. Vaktiyle tahin üretimi için Antalya'dan aldığımız susamı merkepler ve develerle getirirdik. Susamları değirmende çektikten sonra elde ettiğimiz tahini, Antalya'ya ve Akseki'ye satmaya götürürdük. Şimdi ise Bozkır merkezinde açtığımız yeni iş yerinde tahinlerimizi satmaya devam ediyoruz." dedi.

"HER YERDEN TALEP GELİYOR"

Osman Kalay, "Türkiye'nin hemen her yerinden talep geliyor. Tahinlerimizi yerli susam kullanarak, ardıç odununda kavurup doğal yöntemlerle imal ediyoruz. Ardıç odunuyla üretmemizin sebebi, odun ateşinde pişen susamın kokusu ve aromasının daha farklı olmasıdır. Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz ürünlerimizin üretimini Bozkır'daki imalathanemizde yerinde görebilir. Tahin başta olmak üzere pekmez, bal ve tahinli lokumlarımızı tadabilirler. Gelen misafirlerimiz müşterimiz olsun veya olmasın, ürün almasına gerek kalmadan ikramlarımızdan tatmadan buradan ayrılmaz." diye konuştu.

YILIN AHALİSİ SEÇİLDİ

Yılın ahisi seçildiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu vurgulayan Osman Kalay, "Bizi yılın ahisi olmaya layık gören kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Yılın ahisi seçilmemizin sebeplerinden birisi de gönülden yapmış olduğumuz ikramlarımızdır. Bu ödülü almamda en büyük pay tabii ki firmamızın bugünlere gelmesi için bir ve beraber olduğumuz aile bireylerimizdir. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yılın ahisi olarak ödülümüzü almayı büyük heyecanla bekliyorum. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile de tanışabilmek." şeklinde konuştu.