Babadan oğula geçen meslek: Bıçak ustalığı

Yurdun hemen hemen her yerinden sipariş alan genç bıçak ustası, çeliği döverek istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları, geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla sanat eserine dönüştürüyor.

Mehmet Kuş, aslen Denizlili olduklarını ancak 1994'ten beri Tavşanlı'da yaşadıklarını söyledi.

SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Ailesinin 4 kuşaktır bıçakçılık yaptığı belirten Mehmet Kuş, siparişle çalıştıklarını, bıçakların tasarımlarını talebin belirlediğini, avcılar, doğa sporlarıyla uğraşanlar için ayrı, farklı meslek erbapları için ayrı, çok geniş yelpazede bıçak üretimi yaptıklarını anlattı.

"İSTEĞE GÖRE ÜRETİYORUZ"

Mehmet Kuş, üretim yelpazelerinde bir sınır olmadığına işaret ederek, "Kişinin istediği modele ve beğenisine göre bıçaklar üretiyoruz. Her biri kişiye özel oluyor. Bizden istenen boyutta, vasıflarda üretim yapıyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun dışında, şekil, boyut, kabzanın niteliği değişiyor." diye konuştu.

Bıçakların kabzalarında geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacı ya da kendilerinin döktüğü değişik materyaller kullandıklarını anlatan Kuş, bıçakların kınlarını ise deriden yaptıklarını belirtti.

"BABAM, DEDEM, DEDEMİN BABASI DA BIÇAKÇI"

Mehmet Kuş, "Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz. Aslen Denizli Yatağanlıyız. 1994'ten beri burada yaşıyorum. Atadan, deden gelen bir meslek, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum. Bu benim ata mesleğim, devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"TAMAMEN EL YAPIMI"

Mehmet Kuş, "Kabzası ve çeliğiyle tamamen el yapımı bıçaklarımızın her biri, ayrı bir özen ve emekle kendine has özellikleriyle ortaya çıkıyor. İşe önce ham çelikten başlayarak, yapacağımız bıçağın şeklini verip, dövme işleminden geçiriyoruz. Sonra özel araçlarımızla şeklinin ayrıntılarını veriyoruz. Daha sonra parlatma ve ağız açma işlemini tamamlayıp, ahşap kabzasını, bıçağın özelliklerine göre yapıyoruz. Ardından da bu bıçağa özel yine el işi deri kınlarını yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.





GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YAPIYOR

Mehmet Kuş'un geleneksel yöntemlerle yaptığı bıçaklar, özelliklerine göre kılıfları hariç 50 ila bin 500 lira; kılıçlar ise 400 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



