Bade İşçil'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Tuba Büyüküstün ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde gittikleri konserde Bade İşçil'le karşılaştı. Umut Evirgen’in Bade İşçil'le sohbet etmesini kıskanan Büyüküstün'ün kavga çıkardığı iddia edildi.

"TUBA BENİ Mİ KISKANACAK"

Söz konusu iddiaya yanıt Bade İşçil’den geldi. Önceki gün Nişantaşı’nda objektife takılan ünlü oyuncu, “Tuba Büyüküstün, Bade İşçil’i kıskandı” haberleriyle ilgili şunları söyledi: “İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey?Harika hatun kendisi. Ben Umut’u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı.

"KİMSENİN KAVGA ETTİĞİ FALAN DA YOK"

Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim.”