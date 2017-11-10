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BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

Vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri için uyaran Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'tan sonra BAE de seyahat uyarısında bulundu.

10.11.2017 - 01:50
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BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşlarının ülkelerinden veya herhangi bir noktadan Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısını bir kez daha yineliyoruz." denildi.

BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zaid el-Nehyan

2 ÜLKEDEN TERK EDİN ÇAĞRISI

Geçen pazar Bahreyn, bugün de Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafından Lübnan'da ikamet eden vatandaşlarından acilen ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, Yemen'deki Husilerin Riyad'a balistik füze atması ve Suudi yetkililerin söz konusu saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutması ile daha da artmıştı.

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