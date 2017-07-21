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BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Katar'a desteği üzerine Ermenistan'la işbirliği kararı aldı.

21.07.2017 - 17:18
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BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed sözde Ermeni ‘soykırım’ anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bakan ayrıca saygı duruşunda da bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Ermenistan'da sözde soykırımı andı

BAE Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti aslında siyasi bir mesaj içeriyor.

Katar'a ablukada Türkiye'nin rolü Suudi Arabistan ve BAE'yi rahatsız etmişti. İki ülke de bu rahatsızlıklarını açıkça dile getiriyordu.

Fakat Ermenistan'da sözde soykırım anıtının önünde saygı duruşunda bulunulması, iplerin neredeyse koptuğu anlamına geliyor.

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