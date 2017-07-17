taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5361
EURO
4,0548
ALTIN
140,11
PETR
49,0000

BAE, Katar ajansına siber saldırıyla krizi hazırlamış

Amerikan gazetesi Washington Post, BAE'nin Katar resmi ajansına siber saldırı düzenleyerek Katar krizine zemin hazırladığını yazdı.

17.07.2017 - 06:36
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine neden olan sürecin arkasında BAE'nin yer aldığı iddia edildi.

SİBER SALDIRILARLA YANLIŞ BİLGİLER ORTAYA KOYDULAR

BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişiler, Katar resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.

"SİBER SALDIRI BAE'NİN İŞİ"

ABD'li istihbarat yetkilileri, geçen hafta yaptıkları son analizde, ellerindeki bulguların siber saldırı konusunda BAE'yi işaret ettiği noktasında mutabık kaldı. Ancak siber saldırıyı BAE'nin kendisinin mi yoksa bu ülke adına iş yapan başkaları tarafından mı yapıldığının henüz kesin olarak tespit edilemediği bildirildi.

Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin haberini yalanladı.

KATAR EMİRİ'NE ATFEDİLEN AÇIKLAMALAR YAYIMLANMIŞTI

Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emirin böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve kriz giderek büyümüştü.

İlginizi Çekebilir
ABD'de sel: 9 ölü
ABD'nin Arizona eyaletinde, aşırı yağış sonrasında yaşanan sel nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.
Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı
Venezuela'da, muhalefetin öncülüğünde ülke çapında gerçekleştirilen sembolik halk oylaması için kuyrukta sırasını bekleyenlere ateş açıldı.
New York Times'ın Irak analizi
Amerikan New York Times gazetesinde Irak’la ilgili bir analizde İran’ın kazançlı çıktığı savunuldu.
İspanya'da lunaparkta hız treni kazası: 33 yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir lunaparkta hız treni vagonlarının çarpışması sonucu 6'sı çocuk 33 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı

155
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

16
New York Times'ın Irak analizi

New York Times'ın Irak analizi

12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

6
Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

Hakkari'de Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

4
Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı

Venezuela'da sembolik halk oylaması yapıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM