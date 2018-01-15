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Bağdat'ta çifte patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabah saatlerinde iki ayrı yerde patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 08:54..
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Peş peşe meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere dayandırılan açıklamalara göre 16 kişi yaşamını yitirirken, 65 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bağdat'ta çifte patlama

GÜNLÜK İŞÇİLERİN TOPLANMA YERİ

Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre de saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları al-Tayaran Meydanı’nda gerçekleşti.

BÖLGEDE AĞIR HASAR

Olayın kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken güvenlik yetkilileri saldırı ihtimalleri üzerinde yoğunlaştı.

Olayın gerçekleştiği semtte, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği gölzemlenirken, bölgede askerler tarafından kuşatıldı.

Bağdat'ta çifte patlama

SALDIRIDA DEAŞ ŞÜPHESİ

Saldırıdan sonra eylemin tarafından gerçekleştiğine ilişkin bir açıklama yapılmazken; saldırının, Aralık ayından bu yana Irak devletine bağlı ordular ile karşı operasyon gerçekleştirilen DEAŞ tarafından yapıldığı tahmin ediyor.

İçişleri Bakanlığı ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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