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Bağdat’ta işgalin izleri siliniyor

ABD'nin işgalinin izlerini silmeye çalışan Bağdat'ta 12 yıldır kapalı olan trafik tekrar açıldı.

İHA | 28.08.2018 - 14:40..
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta 12 yıldır trafiğe kapalı olan bir cadde yeniden trafiğe açıldı. Bağdat'ta gün geçtikçe ABD işgalinin izleri siliniyor.

12 YILDIR KAPALIYDI

Bağdat Belediyesi yayınladığı yazılı açıklamada, başkentteki Azamiye İlçesi Belediyesi, Bağdat Operasyon Komutanlığı ile işbirliğinde 12 yıldır kapalı olan 306’ncı mahalledeki caddenin yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkentte birçok caddenin yeniden trafiğe açıldığını hatırlatan açıklamada, söz konusu caddenin açılması için beton barikatlar ile çöplerin kaldırılması ardından caddeyi temizleme çalışmaları devam ettiğini kaydedildi. Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere, 2003 yılında başlayan ABD işgalinin ardından birçok kentteki caddeler güvenlik gerekçesiyle kapanmıştı.

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