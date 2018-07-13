Bağlamayla Türk kültürünü tanıtıyorlar

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden Bitlisli Mehmet Sefa Kılıçoğlu ile Samsunlu Fatih Başaran, Türkiye'nin zengin kültürü ve eşsiz melodilerini Avrupalılara da tanıtmak için kendi imkanlarıyla çıktıkları yolculukta bağlama çalıp türkü söylüyor ve bileklik yapıp satıyorlar.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

İlk durakları Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın işlek caddelerinde Ferhadiye'de tezgah açan gençler, Türkiye bayraklarıyla süsledikleri sırt çantalarıyla dikkat çekerken, bağlamanın huzur veren sesi ve farklı motiflerle işledikleri bilekliklerle yerel halkın ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Sefa Kılıçoğlu, yaz tatilinde arkadaşı ile Avrupa turuna çıkma kararı aldıklarını söyledi.

"10 YILDIR BAĞLAMA ÇALIYORUM"

Farklı Avrupa ülkelerinde 40 gün geçirmeyi planladıklarını kaydeden Mehmet Sefa Kılıçoğlu, "Oldukça düşük bir meblağ ile yola çıktık. Maddi konuya nasıl çözüm buluruz, diye düşündük. Yaklaşık 10 yıldır bağlama çalıyorum. Dedik ki hem kendi kültürümüzü gezdiğimiz yerlerde insanlara tanıtarak hem de bu şekilde onların bize yardımcı olmalarını sağlayarak bu işi yapalım. Turumuzda üçüncü günümüz. Bosna Hersek'te müthiş geri dönüşler aldık." dedi.

"FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYORUZ"

Avrupa'da 15 ülke ve 27 şehir gezmeyi hedeflediklerini söyleyen Mehmet Sefa Kılıçoğlu,"Avrupa'ya Türk kültürünün tınılarını bırakacağız. Biz de insanlarla iletişim kurarak farklı kültürlere aşina oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sefa Kılıçoğlu, başkent Saraybosna dışında Mostar şehrini de ziyaret ettiklerini aktararak, sokak müzisyeni olarak bağlama çalacağı şehirlerde toplayacağı gelirle yolculuğuna devam edeceğini sözlerine ekledi.

BİLEKLİK YAPARAK KATKI SUNUYOR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üçüncü sınıf öğrencisi Fatih Başaran da tur bütçesine bileklik yaparak katkı sağladığını belirterek, Türkiye'de çeşitli kamplara Mehmet Sefa ile beraber gittikten sonra yurt dışına da çıkma konusunda anlaştıklarını söyledi.

"GÜZEL DUYGULARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Fatih Başaran, ilk durakları Bosna Hersek'te yerel halktan büyük ilgi gördüklerini belirterek, "Bağlama çalarken yerel halkın bize dönüşü çok güzel oldu. Maddi ve manevi çok iyi ayrılıyoruz. Bosna Hersek'i kültürümüze yakın olması nedeniyle ilk durak olarak seçtik." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ DURAK HIRVATİSTAN

Bosna Hersek'in ardından Hırvatistan'a gideceklerini aktaran Fatih Başaran, Avrupa turuna İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile devam edeceklerini söyledi.

Yolları Kocaeli'nde kesişen Bitlisli Mehmet Sefa ile Samsunlu Fatih, maddi imkanlarına göre çadır, otel veya sokaklarda konakladıkları Avrupa turundaki ilk durakları Bosna Hersek'ten çok güzel duygularla ayrıldıklarını sözlerine ekledi.