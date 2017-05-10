Bahar Candan Murat Boz ile ilgili soruları yanıtladı

Mutlu bir birliktelik yaşayan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ilişkisi, Murat Boz’un ihanet ettiği iddiası ile geçtiğimiz günlerde sona erdi.

ESER'İN EVİNDE BİRLİKTELERDİ

İddiaya göre; Murat Boz’un Eser Yenenler’in villasında Nihal-Bahar Candan kardeşlerle birlikte vakit geçirmesi Aslı Enver'le ilişkisinin sonunu getirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Bahar Candan'dan geldi.

"BEN BÜYÜYÜP AVUKAT OLACAĞIM"

Bahar Candan Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar programına konuştu;

"Ne olduğu belirsiz insanlar hakkımda konuşuyor. Ben büyüyüp, avukat olacağım. Benim annem ve babam akademisyenler ve zarar görüyorlar. Çok üzgünüm. Ağlayacağım, konuşmak istemiyorum.

"SÖYLENENLER EĞİTİMİME VE AİLEME ZARAR VERİYOR"

Hiç anlamıyorum. 19'ncu yaşımı yaşıyorum. Söylenenler çok ağır. Eğitimime ve aileme zarar veriyorlar."

MURAT ABLAMIN BİLE AĞABEYİ

Murat Bey ile görüştünüz mü?

"Onlar ablamın bile ağabeyleri. Bizim için çok değerliler. Biz kanalın ailesindeniz. Onlara çok saygı duyuyorum. Söylenenler doğru değil.

İnsanlar çok üzerime geliyor, büyümeme izin verilsin. Bu kadar küçük düşmemiştim.





"SADECE DONDURMA YEMEĞE GİTTİK"

Ben Justin Bieber’a aşığım. Türk erkeğinin elini bile tutmuyorum. Biz sadece ablamla dondurma yemeğe gittik."