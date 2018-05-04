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Bahçeli'den Muharrem İnce hakkında ilk yorum

MHP Lideri, Muharrem İnce ile ilgili "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

AA | 04.05.2018 - 17:28..
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Bahçeli'den Muharrem İnce hakkında ilk yorum

CHP'nin kapalı grup toplantısında, oy birliğiyle cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasına karar verilmişti.

"MHP'YE EN YÜKSEK HUSUMETİ BESLEYEN..."

İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK SESTİR"

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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