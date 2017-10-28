Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "kuruluş" ve "kurtuluş"un, mana ve muhteva açısından birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, birbirinin parçası olan kavram ve kelimeler olduğunu belirtti.

TÜRK MİLLET BAĞIMSIZLIK DESTANINDAN CUMHURİYETİ ÇIKARMIŞTIR

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, binbir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükafat ve mevhibesidir. Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır. Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyeti çıkarmıştır." paylaşımında bulundu.

94 YIL EVVEL ZOR BAŞARILDI

94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla, imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yolların aşıldığını, zorun başarıldığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır. Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."