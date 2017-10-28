taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Bahçeli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.

28.10.2017 - 17:18
  1. Haberler
  2. Gündem

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "kuruluş" ve "kurtuluş"un, mana ve muhteva açısından birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, birbirinin parçası olan kavram ve kelimeler olduğunu belirtti.

TÜRK MİLLET BAĞIMSIZLIK DESTANINDAN CUMHURİYETİ ÇIKARMIŞTIR

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, binbir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükafat ve mevhibesidir. Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır. Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyeti çıkarmıştır." paylaşımında bulundu.

94 YIL EVVEL ZOR BAŞARILDI

94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla, imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yolların aşıldığını, zorun başarıldığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah'ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır. Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

İlginizi Çekebilir
Mehmetçik yemek sofrasında
Dağlarda PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan Mehmetçik, zorlu şartlarda sofra kurarak yemek yiyor.
Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelin bir an önce erken seçime gidelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle anne olabilir mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Liverpool'da bir kadının 4 yaşındaki çocuğu boynuna tasma takıp sürüklemesini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu
Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, "Büyüme rakamlarını görünce birileri abandone olacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

545
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

199
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

168
18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

79
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

278
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

61
Melih Gökçek istifa etti

Melih Gökçek istifa etti

231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM