Bahçeli'den Galatasaray eleştirisi

MHP muhabirlerine gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, futbolla ilgili de konuştu.

"11 YABANCIYLA MAÇA MI ÇIKILIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.

Bahçeli, ülke nüfusunun 80 milyon olduğunun altını çizerek ortamda bulunan kişileri işaret edip, "Şuradan bile bir 11 çıkarırız." dedi.

"BEŞİKTAŞ İYİ GİDİYOR"

Bahçeli bir gazetecinin "Beşiktaş 3'te 3 yaptı… Avrupa'da gayet iyi gidiyor. 82 Kerkük, 83 Monaco…" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki Misak-ı Milli sınırları içerisinde çözümü bulan tek sensin. 82, 83 tamam olmuş, 84 de geliyor. (Gülüyor) Beşiktaş iyi gidiyor."

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.