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Bahçeli'nin grup konuşması

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

06.06.2017 - 10:35
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bahçeli

Devlet Bahçeli, TBMM'de grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Dünya terörü konuşmaktadır. Terör canilik, cehalet ve cinayettir. Terörizm kör bir testeredir. Terörün dini, milliyeti, kimliği bahanesi yoktur olamayacaktır.

Batı başkentlerinin derin sessizliğe gömülmesi unutulması imkansız olan iki yüzlü bir tavırdır. Hans ölürken, John ölürken dünya ayağa kalkar ama Mehmet ölürken kimseden çıt çıkmaz. Londra patlarsa, Paris kurşunlanırsa muazzam bir itiraz çığlığı yükselir, İstanbul bombalanırsa derin bir sükut cihana yayılır. İnsan her yerde insandır, terör de her yerde terördür. Önümüzdeki dönemde daha fazla kan akacak, daha çok bedel ödenecektir. Yer kürenin her köşesinde faal bulunan tüm terör örgütlerine artık 'yeter' deme vakti gelmiş, hatta geçmektedir. Ya insanlık onurunu savunacağız, ya da insanlığın uçuruma yuvarlandığını göreceğiz. Ya başaracağız, ya da hep birlikte haybetmeye mahkum kalacağız. Bu meselenin orta yolu kalmamıştır. Çıkış tektir. Sırt sırta vermek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Almanya kimin yanındadır? Hangi emel ve hedeflerin safındadır? Alman Dışişleri Bakanı bilmelşidir ki en büyük delil 249 vatan evladının şehadetidir.

Detaylar gelecek...

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