Bakan Ağbal kredi hacminin arttığını söyledi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomik büyümeyi desteklemek için alınan önlemlerin başında gelen Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden kullandırılan kredilerde dün itibarıyla 157,000 işletmeye 114 milyar liralık kredi hacmine ulaşıldığını söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda konuşan Ağbal, ekonomiye kredi kanalından önemli destekler verdiklerini belirterek, "Ekonomik büyümeyi destekleyecek en önemli faktörlerin başında kredi hacmi geliyor. 2016 yılı itibarıyla kredi hacminde meydana gelen yavaşlama ister istemez ekonomik büyümeyi sınırlandırıyordu. Burada çok önemli bir mekanizmayı devreye soktuk." dedi ve ekledi:

"Kredi Garanti Fonu üzerinden işletmelerimize yaklaşık 250,0000 lira tutarında kredi teminatı imkanı getirdik. Dün itibarıyla geldiğimiz noktada Kredi Garanti Fonu üzerinden 157,000 firmaya 114 milyar lira tutarında kredi bu sistem dahilinde kullandırılmış oldu. Son haftalarda hızlanan kredi garanti fonu kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin bizi ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini görüyorum."





KOSGEB kredisi kapsamında da 5 milyar liralık nakdi piyasaya sunduklarını belirten Ağbal, "KOBİ'lerin krediye ulaşımını sağlamak amacıyla KOSGEB üzerinden yaklaşık 500,000 işletmeyi hedefleyen bir kredi paketine uygulamaya koyduk. Dün geldiğimiz nokta itibarıyla yaklaşık 186,000 KOBİ bu kapsamda KOSGEB kredisini aldı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar liralık nakdi piyasaya vermiş olduk. Bankalarda bekleyen talepleri dikkate aldığımızda 241,000 sayısına bugünden ulaştığımızı görüyorum." diye konuştu.

Ağbal ayrıca 2017'nin ilk çeyreğinde arka arkaya gelen hemen hemen bütün göstergelerde ekonomiye ilişkin olumlu trendin devam ettiğini de belirtti.

Ağbal, "Ticaret canlanmaya başladı, üretimde çarklar tekrar dönmeye başladı. İhracat tarafında bizi sevindiren çok güzel gelişmeler var. Avrupa başta olmak üzere ihracatımız çok güzel gelişmeler kaydediyor." dedi.