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Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 saat çalışma talimatı verdiği askerlik şubelerinde gece çalışmalarını denetledi.

AA | 31.10.2018 - 12:13..
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Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerine gece sürpriz ziyarette bulundu.

44 YAŞINDAKİ BEDELLİ

Bakan Akar’ı karşılarında görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kapıdan girer girmez dikkatini çeken birine yaşına soran Akar, "44" cevabını alınca gülerek "epey geç kalmışsın." dedi.

Akar'dan askerlik şubesine sürpriz denetim

5 GÜNDE 120 BİN BAŞVURU

Bakan Akar’ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

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