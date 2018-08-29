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Bakan Albayrak: 60 milyar borç yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi barışında 60 milyar liradan fazla borcun yapılandırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 17:37..
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Bakan Albayrak: 60 milyar borç yapılandırıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan AB Reform Grubu toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu.

"60 MİLYAR YAPILANDIRILDI"

Bakan Berat Albayrak, açıklamalarında vergi barışıyla ilgili de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı şunları söyledi: "Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu."

Bakan Albayrak: 60 milyar borç yapılandırıldı VİDEO

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