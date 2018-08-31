Bakan Albayrak: Tüm kurumlarımızla teyakkuzda olmalıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"na katılım sağladı.

Burada önemli mesajlar veren Albayrak, "Yaşanan her gelişmede ekonomide dalgalanmalar olmaması için çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız." dedi.

Berat Albayrak: Kısa orta uzun vadeli planlar olacak VİDEO

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SONUNDA KAZANACAĞIZ DEDİK"

"Ekonomimize yapılan saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik. Bugün dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz.

"TÜRKİYE OLARAK KENETLENİYORUZ"

Karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü çıkabilmek için Türkiye olarak kenetliyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuştıracağız.

Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"KAMUDAKİ TASARRUF SÜRECİNİ DAHA ETKİN SÜRDÜRECEĞİZ"

Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımları atmaya başladık. Kamuda başlattığımız tasarruf sürecini daha etkin şekilde sürdüreceğiz çok ama çok kararlı bir irade var bugün Türkiye'de.

"ADIMLARIMIZI ATTIK"

Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve sağlık büyüme ve daha adaletli paylaşım üzerine başlattığımız değişimi önümzdeki dönemde göreceğiz. Mali disiplin süreciyle ilgili adımları attık.

"ALDIĞIMIZ KARARLARI OVP'DE GÖRECEKSİNİZ"

Enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Cari açığı düşürme, ihracatı artırma hedeflerine kanalize olacağız. Alacağımız kararları orta vadeli programda göreceksiniz.

"SÜREKLİ TEYAKKUZDA OLMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇTEYİZ"

Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz. 7/24 sahadayız. Bankalarımız çok sağlam ve güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor. Kredi kuruluşları art niyetle bankaları hedef aldı.

Reel sektörümüzü de sonuna kadar desteklediğimizi her yerde ifade ettik. Güçlü refleksler geliştirmek ve planları hayata geçirmek zorundayız."