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Bakan Albayrak finans kuruluşlarının yöneticileriyle görüştü

Londra'da temaslarda bulunan Bakan Albayrak, finans çevreleri ile birebir görüşmeler yaparak ziyaretini sonlandırdı.

AA | 04.09.2018 - 10:29..
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Bakan Albayrak finans kuruluşlarının yöneticileriyle görüştü

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN BÜYÜKLÜĞÜ 15 TRİLYON DOLAR

Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi.

Bakan Albayrak finans kuruluşlarının yöneticileriyle görüştü

(Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra’da İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan James Carter Duncan ile dün bir araya geldi)

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