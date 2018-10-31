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Bakan Albayrak'ın vergi strateji toplantısı konuşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV'lerle ilgili piyasaları rahatlatacak müjdeler verdi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 17:31..
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Bakan Albayrak'ın vergi strateji toplantısı konuşması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Albayrak'ın vergi strateji toplantısı konuşması

Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE 2500 KURUM DESTEK VERDİ"

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz. Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı."

Bakan Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi VİDEO

VERGİ İNDİRİMLERİ

Berat Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimleri ise şu şekilde:

Konutta yüzde 8 olan KDV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek.

Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfırlanacak.

Ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e inecek.

1600 CC altı araçlarda 15 puan ÖTV indirimi yapılıyor.

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