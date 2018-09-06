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TİM üyeleriyle görüşen Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek

Yeni ekonomi yaklaşımında, harcama ve yatırımların öncelikli 3 alanından birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak.

AA | 06.09.2018 - 17:01..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
TİM üyeleriyle görüşen Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ATILACAK ADIMLAR DETAYLI GÖRÜŞÜLDÜ

Oldukça verimli geçtiği aktarılan görüşmede, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

TİM üyeleriyle görüşen Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek

Görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirme ve yüzde 80'ini de bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak, TİM'in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi.

ANA GÜNDEM MADDESİ: İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMASI

Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu.

"İTHAL ARA MADDELERİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bu kapsamda Albayrak, "İhracatçımızın, özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlaması önemli. Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Yeni ekonomi yaklaşımımızda, harcama ve yatırımlarımızda öncelikli 3 alanımızın birisi ihracatı artırma hedefini karşılamak olacak. Yatırımları ihracatı artırma, teknolojik ürün üretme ve cari açığı azaltma hedeflerine karşılık verip vermediğine göre değerlendirecek, karşılık verenleri önceleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni dönemde özellikle Eximbank'ın çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını ve ihracatçıya verilen desteğin daha ileri taşınacağını da kaydetti.

TİM üyeleriyle görüşen Bakan Albayrak'tan ihracatçıya destek

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