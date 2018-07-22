Bakan Albayrak'tan piyasalara mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYONDA HİSSEDİLİR BİR İYİLEŞME SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli açıklamalar yapan Bakan Albayrak, ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız.

Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak.''

Bakan Albayrak G20 toplantısını değerlendirdi ViDEO

