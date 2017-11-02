Bakan Berat Albayrak Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da 7.Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde konuştu.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları;

DAHA UCUZ GAZ KULLANILACAK

"Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak.

Enerji kaynaklarını itilaf ve çatışmaların kaynağı değil, barış ve istikrarın kaynağı olarak görüyoruz.

Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerimizin kapasitesini 2 buçuk milyar küpten 4 milyara, 2021 sürecinde de 10 milyar küpün üzerine çıkarmak zorundayız. En kötü güne hazır olacağız. Sisteme hızlı entegre olabilmeleri yönü ile, son teknoloji Türkiye'ye son derecede esneklik kazandırıyor.

DÜNYA REKORU KIRDIK

İşte bu adımların sonucu 2016 yılı başı itibarıyla yıllık 34 milyon metreküp olan gazlaştırma projesini 2017 yılı sonu itibarıyla bu rakam 117 milyon metreküpe çıkıyor. Dünya rekoru kırdık.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ

Kaynak çeşitliliğini arttırmak için büyük adımlar atıyoruz. TANAP ve Türk Akımı bunun önemli örnekleri.

Dengeli enerji portföyü için her kaynağın birbirini sübvanse ettiği bir sistem inşa ediyoruz. Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliği için bu adımlar önemli.

"ENERJİDE DE EN TEPEYE ODAKLANMALIYIZ"

Türkiye olarak sadece kendi ihtiyacımızı karşılamayacağız, ihracatçı da olacağız.

Hedef güçlü ve büyük Türkiye ise enerjide de en tepeye odaklanmak zorundayız.

BOTAŞ'ın tarihindeki en yoğun 2 yıllık planlaması ile doğalgaz konforunun temiz ilçe ve bölge çerçevesi içerisinde, büyük bir hamle başlattık. Tüm ilçelere ulaşması için çalışmalara devam ediyoruz.

Berat Albayrak Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde VİDEO

DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI NOKTA KALMAYACAK

2019'un sonuna kadar doğalgazın ulaşmadığı hiçbir nokta kalmayacak.



Sadece şehir merkezlere değil, ilçelere de yoğun bir yatırım hamlesi içerisindeyiz. Toplam 50 milyon vatandaşımızı doğalgaz konforuna ulaştırarak, tarihin en kısa sürede yatırım hamlesini gerçekleştirmiş olacağız."