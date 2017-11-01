Bakan Canikli, MSÜ'nün açılışında konuştu

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2017-2018 akademik yıl açılışı ve Harp Enstitüleri'nin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, günümüzde savunma ve güvenlik politikalarıyla, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanmanın giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

MİLLETİNE HİZMET EDECEK SUBAYLAR BU ÜNİVERSİTEDEN ÇIKACAK

Canikli, bu nedenle ülke olarak her an her türlü riske ve tehlikeye karşı üst düzey savunma refleksine sahip olunması gerektiğini aktararak, "Günümüz savunma politikaları artık risk eksenli şekillenmektedir. Gelecekte TSK ve millete hizmet edecek nitelikli subay ve astsubaylar şu anda bulunduğumuz bu üniversite çatısı altında yetiştirilecektir." diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI"

Buradan mezun olacakların önemli bir görevi üstleneceğini vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde açık şekilde ortaya çıktı ki terör örgütü en fazla zararı TSK’nın eğitim ve öğretim kurumlarına vermiştir. En fazla tahribatı bu kurumlara yapmıştır. Binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bu kurumlarımız maalesef terör örgütü tarafından alçak planlarına araç olarak alet edilmiştir. Eli kanlı hainler, şanlı ve şerefli, tarihi başarılarla dolu bu askeriyenin imajını bozmaya, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ama bunu yaparken bir şeyi hesaba katmadılar. Aziz milletimizin tüm bu alçak oyunları gördüğünü, hain emellerini sezdiğini göremediler. Milletimizin bayrağa, ezana, devlet ve millete sahip çıkacağını hesaba katamadılar. Milletimiz bu dönemde şanlı ve şerefli Türk ordusuna sahip çıkmıştır."





ÜNİVERSİTE ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA GÖRE DİZAYN EDİLDİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri öğretimin etkinliğini artıracak çok önemli adımlar da attıklarını ifade ederek, şu görüşleri iletti: "Üniversitemiz ülkemizin savunma ve saldırı kabiliyetini en üst noktaya ulaştıracak gerekli niteliklere sahip insan gücümüzün yeni eğitim yuvasıdır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin eğitim ve öğretim ihtiyaçları birbiriyle daha etkin koordine edilerek, ortaya konulacaktır. Sistem bütüncül şekilde çağın ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir. Bir yılda bu kapsamda önemli ve ciddi mesafe alınmıştır. Yüce milletimiz askeri eğitim ve öğretim kurumlarımızın yeniden yapılanmasına ilgi göstermiştir ve destek vermiştir. En güzel cevabı esas itibarıyla milletimiz vermiştir."





TOPLUMUN HER KESİMİNDEN TALEP VAR

Bakan Canikli, alınan kişilerin aile yapısının farklılığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Yüzde 22,6 ile en çok işçi ve işçi emeklilerinin çocukları alındı. Yüzde 12,7'si serbest meslek erbabı, yüzde 11,5'i memur ve memur emeklisi, yüzde 9,8'i çiftçi, yüzde 7,3'ü esnaftır. Yani burası bir aynadır ve toplum baktığında kendisini burada görmektedir. Yine polis, asker, öğretmen ailelerin çocukları da harp okullarında eğitime başlamıştır. Görüldüğü gibi harp okullarımız toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır. Ordu millet dayanışmasının realize olması bu demektir. Bu hainlere verilecek en güzel cevap buydu. Milletimiz hem müracaat sayılarıyla hem de her kesimden kişinin başvurmasıyla en güzel cevap bu hain örgüte verilmiştir."

