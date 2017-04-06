Bakan Çavuşoğlu'dan ABD ve Rusya'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı özel röportajda gündeme dair sorulara yanıt verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'ya çağrı yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"SURİYE'DE İLK DEFA KİMYASAL SİLAH KULLANILMIYOR"

"Suriye'de bu rejim ilk defa kimyasal silah kullanmadı. Daha önce de kullandı ve kırmızı çizgileri aşmıştı. O zaman da Rusya devreye girdi, kimyasal silahları temizleyelim, denetleyelim. BM gitti kalmadı dediler. Daha sonra da klorin gazı, varil bombası gibi açlığa terk edilerek birçok yöntemle insanlar vahşice öldürüldü. 1 milyona yakın insan öldürdü bu rejim."

"İKİ SÜPER GÜÇ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KAPTIRMAMA YARIŞINA GİRDİ"

"Bize yönelik tehdit varsa ve hareket edeceksek dostlarımıza deriz ki, 'burada bize tehdit var, siz de buralardaysanız kenara çekilin' deriz. Dememiz de lazım. Genelde de böyle yapıyoruz. Her zaman böyle yapıyoruz. Sadece Münbiç için konuşmayalım, Afrin'den saldırı geldi 3 asker şehit oldu. Teröristler sızıp gelip canlı bombayı patlatıyorlar. YPG kamplarından geliyorlar. Bize yönelik tehditlerle mücadele ederken bizim dostlarımız herhalde kalkan olmaz. Bunlarla konuşuruz. Garip bir konu var. İki süper gücün Rusya ve ABD'nin bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girmesidir."

"HİÇBİRİ DEAŞ'LA MÜCADELE ETMİYOR"

"Rejim terörle mücadele ediyorum diyerekten muhalif gruplara saldırıyor. Diğer gruplar da öyle. Hiçbirisi DEAŞ'la mücadele etmiyor. Hava saldırılarının oranına bakın. Ateşkes muhalefetle rejim ateşkes. Ateşkes DEAŞ'ı, El Nusra'yı kapsamıyor onlarla mücadele devam edecek. İhlallere bakın hep muhalif gruplara yönelik"

"ABD KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI DEDİ, BAKALIM NE YAPACAK"

"Biz her türlü duruma hazırlıklıyız. Güçlü bir ülkeyiz biz. İnsani konularda adım atarız biz o problem değil, hazırlığımız da olur. Ama nereye kadar sürecek bu? Bizim derdimiz başka. Biz 3 milyon insana sahip çıktık. O mesele değil. Bu insanların nereye gittiği de önemli değil. Kimyasal silahların kullanımını nasıl durduracağız onu halletmemiz lazım. Bu sadece Türkiye'nin derdi değil ki. Bu rejim durdurulmadığı sürece bu devam edecek. Esas bunu durdurmamız lazım. Mesele Türkiye'nin hazır olup olmaması değil, insanlık gidiyor orada. ABD kırmızı çizgi aşıldı dedi, bakalım ne yapacak?"